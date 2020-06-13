34-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" Марта Адамчук потрясла смелым нарядом и признанием, что она ненавидит

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзком темном пиджаке с мега откровенным декольте.

Ненакрашенная Марта прикрыла лицо черно-белой защитной маской с оригинальным узором, но вот зато нижнее белье, видимо, решила не надевать. Артистка без лифчика соблазнила нежными линиями.

"Я ненавижу маски, особенно сейчас, в жару их невозможно носить, но я учусь быть сознательным гражданином) И тут на помощь приходят @nagolovy и теперь это не только о долге, но и о желании носить просто, потому что круто🖤", - поделилась личными переживаниями Адамчук.

Пользователи успели оценить ее "карантинный" лук: "Так досить ГАРНО виглядає👌📸".

Ранее мы сообщали, Марта рассказала об эмоциях, которые испытала во время арт-терапии. Девушка писала картину и наслаждалась музыкой и обществом других дам на занятии.

Брюнетка предстала в черной обтягивающей кофточке с глубоким вырезом на спине. Заметно, что на ней нет нижнего белья, что, безусловно, придает пикантности ее образу. Также Марта соблазнила округлостями в джинсах с высокой талией, которые идеально сели на ней.

"Ой ... даже не знаю, с чего начать) Сегодняшний день для такого скептика, как я, стал неожиданным. Я не очень верила во всевозможные арт-терапии... А еще конечно, я вообще не художник... Главное, что сегодня произошло - это вдохновение...", - написала артистка под кадрами.

Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку

А еще Politeka сообщала, без одежды и лишней скромности: брюнетка из "Квартал 95" поделилась пикантным фото топлес

Также Politeka писала, что горячая звезда из "Квартала 95" приспустила платье и похвасталась рельефами