Російська актриса Христина Асмус не боїться пробувати себе в нових ролях в кіно

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію зірка кіно опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На фото можна побачити розкішну Христина Асмус в поліцейській формі, яка тримає пишний букет червоних троянд.

Публікація присвячена останньому епізоду серіалу "Герой за викликом", який транслювався вчора на росТБ.

"Здоров'я бажаю! Це були прекрасні зйомки з фантастичною командою! Дякую всім і кожному! Нескінченна любов і вдячність", - підписала Асмус публікацію у своєму Instagram.

Христина Асмус в поліцейській формі підкорила серця своїх шанувальників, які залишили десятки захоплених коментарів під постом в мікроблозі.

"Найкраща акторка. Завжди на вишці", "Атмосферно на майданчику. Христина, тобі дуже йде форма", "Христина, спасибі тобі! Ти прикраса Проекту!", "Дивлюся із задоволенням, дякую за гарний та цікавий сериальчик", "Приголомшлива, така красива і смілива", "Красотуля", "Яка симпотяшка", "Лялечка", "Маленька принадність! Яка ж мила і чарівна! Сама найкраща у світі!", - написали они.

Раніше дружина Харламова, актриса Христина Асмус показала незвичайний спокусливий образ. Вона задерла сорочку, зав'язавши вузлом, і позувала біля колони. Зірка залишила волосся розпущеним і і спокусливо прикусила палець. Вона поділилася, що перед зйомкою з нею сталася біда в таксі:

"Водій зараз різко загальмував. І все, що в мене в ній було..розлетілося по салону. А мені ж, як правило, потрібно пів будинку в сумку покласти".

Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину.

А ще Politeka писала, що Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

Також Politeka повідомляла, що Асмус у відвертій позі розвалилася на сходах і здивувала визнанням.