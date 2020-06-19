Російський гуморист Гарік Харламов представив свою "сестру-близнюка"

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram.

"1. Гарік Бульдог Харламов. 2. Галя Бульдог Харламова ( хоча дуже схожа на мою сестру Катю! )))", - підписав комік.

На одному фото дійсно позує сам Гарік Харламов, а на другому знімку той же кадр обробили в додатку "FaceApp". У підсумку гуморист змінився до невпізнання і став схожий на жінку. У нього відросли довге волосся, а на обличчі з'явився яскравий макіяж.

Користувачі соціальної мережі оцінили зміни Гаріка Харламова в коментарях. Йому залишили не менше компліментів, ніж знаменитої дружині Христині Асмус:

"Ох красуня)))"; "Ось це теличка👏👏👏"; "Дуже схожа на нашого бухгалтера, свого часу вона з такою ж фізіономією нам зп видавала"; "Було б дівкою, було б краше😂"; "Яка гарна Галя😍👍 Треба спробувати чоловіка так обробити з Антоніо в Антоніну😂😂😂"; "А що Галя нічого так собі👍👍👍👍👍🔥 Гарна дівчина вийшла😉🔥"; "У неї чоловік є! Крістіан мопс Асмусович".

Раніше дружина Харламова, актриса Христина Асмус дружина Гаріка Харламова, показала незвичайний спокусливий образ. Вона задерла сорочку, зав'язавши вузлом, і позувала біля колони. Зірка залишила волосся розпущеним і і спокусливо прикусила палець. Вона поділилася, що перед зйомкою з нею сталася біда в таксі:

"Водій зараз різко загальмував. І все, що в мене в ній було..розлетілося по салону. А мені ж, як правило, потрібно пів будинку в сумку покласти".

Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину.

А ще Politeka писала, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

Також Politeka повідомляла, що Асмус у відвертій позі розвалилася на сходах і здивувала визнанням.