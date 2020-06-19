Відома модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць, показала жаркі форми

На фото красуня позує в білих трусиках, а бюстгальтер вирішила не надягати. Образ Кортес доповнила пухнастою накидкою, спокусливо осідлавши спинку ліжка. Сьюзі позувала в профіль, показуючи ідеальний загар на п'ятій точці. Дівчина доповнила образ стильними сережками, а сама закрила очі від задоволення, влаштувавши фурор. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Божественно Шикарна Королева", "Удачі Спекотна Моя Королева", "Чудово", "Прекрасно", "Прошу, продовжуй".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес показала нереальний ракурс спокуси.

На фото красуня позує у величезних шкіряних чоботях. Більше Сьюзі нічого не одягала, зате розсунула ноги, показуючи максимальну спеку, яку прикрила коробкою. Груди Кортес теж виявилися без білизни, але дівчина закрила одну волоссям, а другу чорним хрестиком.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортез підкорила ідеальними формами на новому спокусливій фото.

На фото гаряча красуня сидить на стільці спиною до глядача. З одягу на Кортез лише чорне нижню білизну, від якого видно тільки тонкі ремінці. Модель вирішила наочно продемонструвати, за що отримала свій титул, тому акцент на фото зроблено явно на її п'ятій точці.

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