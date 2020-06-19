Українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася на конкурсі Miss Universe Plus Size-2019, показала свої пишні форми

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.

"найкрасивіший наряд для дівчини - це щастя! Носіть його не знімаючи!", - заявила модель з 13-м розміром.

На знімку красуня позує на тлі річки і висоток в обтягуючому закритому купальнику з екстремально великим декольте. Здається, що Міла Кузнєцова ледве втиснула свою головну гордість в одяг. Для кадру вона опустилася на одне коліно і підставила бюст променів сонць. Пляжний образ довершили окуляри від сонця.

Користувачів соціальної мережі розбурхав зовнішній вигляд моделі. Вони залишили безліч компліментів в коментарях:

"Я з тобою повністю згодна ❤️ У тебе дуже гарний купальник 👍"; "🔥🔥🔥 форми просто вогонь!"; "Дійсно дуже красиво, згодна кращий наряд".

Раніше стало відомо, що Міла Кузнецова готується до дебюту в змішаних єдиноборствах.

Зазначимо, модель зовсім скоро планує провести бій у клітці у вересні 2020 року. Дівчина поділилася, що планує битися в Таїланді і вже знайшла собі зіркового тренера:

"Як тільки відкриють міжнародне авіасполучення, відлітаю в Таїланд, де починаю підготовку до бою. Буду займатися під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова".

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова показала гордість в бездонному декольте: "Кішечка".

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова побешкетувала посеред поля в одній білизні: "Пишногруда богиня".

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