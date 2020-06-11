Украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова восхитила сеть новым пикантным фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу звезды с 13-м размером груди. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

«Грядёт что-то интересное 🔥», - подписала она снимок.

На фото Мила Кузнецова позирует комплекте белья красного цвета с узкими черными вставками. Обута она в босоножки на высоком каблуке. Образ дополняет яркая алая помада. Белокурые волосы модели собраны в пучок. Она игриво смотрит в сторону.

Снимок оценили фолловеры модели. В комментариях они восхищаются ее красотой, отмечают, что ей очень идет красный цвет и такой наряд, а кто-то даже не устоял и написал, что хотел бы на ней жениться.

«Вы просто бомба», «Самое горячее фото когда-либо», «Ух🔥 нельзя быть красивой такой😀😀😀👌», «Богиня», «Вы как всегда выглядите шикарно, этот наряд вам очень к лицу», «Мила, ты просто секси, мне нравится очень, так бы и обнял тебя», «Ого, это точно будет что-то интересное, образ у вас превосходный», «супер, этот красный цвет сводит меня с ума», - пишут в сети.

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