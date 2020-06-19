Відома актриса Хайден Панеттьєрі, мати дитини Володимира Кличка, показала фігуру у воді

На фото красуня позує в білому купальнику в горошок, плаваючи у водоймі. Дівчина взялася за голову руками, щоб фото вийшло ще більш цікавим. Зірка дивилася в камеру і демонструвала свою зовнішність без макіяжу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Завжди красива", "Ти богиня", "Королева", "Спасибі, що повернулася в соціальні мережі. Сподіваюся, ви і ваша сім'я в порядку. Не можу дочекатися, щоб побачити інші проекти".

Раніше ми повідомляли, що американська акторка Хайден Панеттьєрі показала, як виглядала в дитинстві.

Цього разу актриса поділилася фото, на якому вона ще зовсім маленька дитина. Фото вийшло дуже кумедним, так як на немовляти одягли окуляри. Дівчинка лежала в ліжечку, а поруч з нею красувався великий слон, якого дізналися багато шанувальників Хайден.

Повідомлялося, що Колишня наречена боксера Володимира Кличка, Хейден Панеттьєрі, вразила новим образом.

Зірка виголила волосся з боків, зробивши модну зачіску пікс. Відповідне фото Панеттьєрі оприлюднила у своєму Twitter, підписавши: "Моя внутрішня Кірбі".

Таким чином дівчина послалася на її героїню з фільму "Крик 4".

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