Известная актриса Хайден Панеттьери, мать ребенка Владимира Кличко, показала фигуру в воде

На фото красавица позирует в белом купальнике в горошек, плавая в водоеме. Девушка взялась за голову руками, чтобы фото вышло еще более интересным. Звезда смотрела в камеру и демонстрировала свою внешность без макияжа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Всегда красива", "Ты богиня", "Королева", "Спасибо, что вернулась в социальные сети. Надеюсь, вы и ваша семья в порядке. Не могу дождаться, чтобы увидеть ваши другие проекты".

Ранее мы сообщали, что американская актриса Хайден Панеттьери показала, как выглядела в детстве.

В этот раз актриса поделилась фото, на котором она еще совсем маленький ребенок. Фото получилось очень забавным, так как на грудного ребенка надели очки. Девочка лежала в кроватки, а рядом с ней красовался большой слон, которого узнали многие поклонники Хайден.

Сообщалось, что Бывшая невеста боксера Владимира Кличко, Хейден Панеттьери, поразила новым образом.

Звезда выбрила волосы по бокам, сделав модную прическу пикси. Соответствующее фото Панеттьери обнародовала в своем Twitter, подписав: "Моя внутренняя Кирби".

Таким образом девушка сослалась на ее героиню из фильма "Крик 4".

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