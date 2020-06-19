Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", справила неймовірні враження, з'явившись в купальнику
Зірка постала в спокусливому образі під час купання в басейні, передає Politeka.net. Цей знімок був опублікований в одній із фан-груп артистки.
Зірка позувала в плямистому купальнику. Верх представляв собою топ з глибоким вирізом. Пишні груди спокусливо випирали з декольте. Маленькі плавки підкреслили пружні сідниці.
Зірка була мокрою після купання в басейні. Вона стояла виставивши вперед ніжку. Співачка дивилася в камеру зухвалим поглядом, відкривши губи.
"Доброго дня 💙", - підписали фото автори посту.
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"Олька єгоза))))", "Справжня така, сексі🔥", "Кішечка", "І тобі доброго дня! Класний купальник!", "В потоках вируючої води проявиться ваш яскравий,бурхливий внутрішній світ.. во як!", "І вам Клеопатра 🔥🔥", "Ух, треба брати 😍", "стає дуже жарко", "🔥🔥🔥 вогонь фотографії", "😍Привіт Ольго, 💕перестала відповідати", "Круто! 👏", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала на камеру в різних спокусливих позах. Вона розставляла ноги і задирала сукню, що надавало особливої пікантності фото.
«Плисти за течією або проти неї. Який твій вибір?», - підписала фото зірка.
Раніше ми писали, що Оля Серябкіна з'явилася в чорному топі з грубими зав'язками на спині. Рукава складалися з сіточки і буфів.
На ноги красуня одягла тонкі і короткі лосини, які здавалися напівпрозорими.
У такому вигляді зірка позувала на квадроциклі.
Нагадаємо, що Ольга Серябкіна зайняла цікаву позу і посвітила грудьми: "Вогонь-баба".
Як повідомляла Politeka, Ольга Серябкіна підкорила об'ємними сідницями в тісних лосинах: "Щасливі трусів не надягають!".
Також Politeka писала, що Ольга Серябкіна ледве втримала пишні обсяги безсоромне плаття: "Володарка сердець".