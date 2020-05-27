Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", каждый раз поражает своих поклонников красотой 

На фан-страничке звезды в Инстаграм появилось новое фото кумира, которое оставляет неизгладимые впечатления, пишет Politeka.net

На снимке певица предстала в облегающем черном топе, который подчеркнул ее красивые формы. В частности, нельзя отвести взгляда от груди, тонкой талии и стального пресса звезды. 

Накинутая сверху курточка, была приспущена ради эффектного кадра. 

Серые джинсы обтянули красивые бедра Ольги. 

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Звезда позировала на полу, глядя в камеру из-под пышных ресниц. Темная помада - дополнила необычный образ красотки.  

"Наверное, сейчас впервые нет никакого предчувствия приближения лета) А у вас как? 🌿🌷", - подписали фото авторы поста. 

За 16 часов публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев. 

"У нас, в Шимкенте, жарища, поневоле почувствуешь!", "Красотка❤️", "У нас вообще круглый год лето", "А у меня жара на реке зайки уже купаются💋", "Серябкина огонь 🔥 баба", "А у нас в квартире газ,а у вас?)))", "А мы больных лечим, нам похрен😷😂", "На цыганку похожа", "Оля, ты классна", "😍😍😍крутая фотка! Олечка огонь", "👍👍👍Красавица", - написали пользователи сети. 

Напомним, Оля Серябкина похвасталась фигурой в гостях телеведущего Ивана Урганта. 

Звезда надела приталенное платье, которое подчеркнуло ее стройность. 

Кроме того, в наряде - большое декольте, открывающее виды на пышную грудь знаменитости. 

Сверху звезда накинула кружевной жакет, сделав образ более официальным. 

Напомним,  экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

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