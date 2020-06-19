Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", произвела невероятные впечатления, появившись в купальнике

Звезда предстала в соблазнительном образе во время купания в бассейне, передает Politeka.net. Данный снимок был опубликован в одной из фан-групп артистки.

Звезда позировала в пятнистом купальнике. Верх представлял собой топ с глубоким вырезом. Пышная грудь соблазнительно выпирала из декольте. Маленькие плавки подчеркнули упругие ягодицы.

Звезда была мокрой после купания в бассейне. Она стояла выставив вперед ножку. Певица смотрела в камеру дерзким взглядом, приоткрыв губы.

"Доброго дня 💙", - подписали фото авторы поста.

"Олька егоза))))", "Настоящая такая, секси🔥", "Кошечка", "И тебе хорошего дня! Класный купальник!", "В потоках бурлящей воды проявится ваш яркий,бушующий внутренний мир.. во как!", "И вам Клеопатра 🔥🔥", "Ух, надо брать 😍", "становится очень жарко", "🔥🔥🔥 огонь фотографии", "😍Привет Ольга, 💕перестала отвечать", "Круто! 👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала на камеру в разных соблазнительных позах. Она раздвигала ноги и задирала платье, что придавало особой пикантности фото.

«Плыть по течению или против него. Какой твой выбор?», - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Оля Серябкина предстала в черном топе с грубыми завязками на спине. Рукава состояли из сеточки и буфов.

На ноги красотка надела тонкие и короткие лосины, которые казались полупрозрачными.

В таком виде звезда позировала на квадроцикле.

Напомним, что Ольга Серябкина заняла интересную позу и посветила бюстом: "Огонь-баба".

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина покорила объемными ягодицами в тесных лосинах: "Счастливые трусы не надевают!".

Также Politeka писала, что Ольга Серябкина еле удержала пышные объемы в бесстыжем платье: "Покорительница сердец".