Зараз обожнюють мільйони, їх слухають і за ними спостерігають тисячі шанувальників

Але іноді фанати забувають, що знаменитості також були самими звичайними дітьми, з простим і буденним дитинством. Багато артистів змінилися з тих пір, а деякі залишаються копією себе з минулого по сьогодні. Пропонуємо вашій увазі топ-добірку фото знаменитостей з дитинства. Як виглядали красені-артисти і артистки?

Дитинство Каті Осадчої було таким, як і у звичайної дитини, — школа, музика, танці. Проте в 13 майбутня зірка опинилася в школі моделей та вже через рік поїхала в Токіо.

«Я плакала кожен день, опинитися без батьків виявилося складніше, ніж я думала. Під час зйомки на вулиці було градусів 10, а в приміщенні старої школи не більш», - ділилася раніше спогадами відома телеведуча.

Світлана Лобода з дитинства мріяла бути артисткою. Причому незважаючи на всі складнощі, дівчина ніколи не здавалася. З раннього дитинства зірки її мама вже знала, що Світлана стане суперзіркою. А як тільки дівчинка навчилася говорити, то відразу співала без зупинки.

А ось над красунею Дашею Астаф'євою довго сміялися в школі, обзиваючи дівчину гидким каченям за її обсыпанное алергією личко і струнку фігуру. Раніше Даша мріяла про довге волосся, бажаючи всіляко їх відростити. А ще вона любила розповідати вірші перед дзеркалом і домашньої публікою.

А от Санта Дімопулос з дитинства вважалася красунею. При цьому вона відвідувала музичний гурток і танцювальну студію, також вивчала культурну спадщину своїх батьків — українське (по маминій лінії) і ассірійське (по лінії батька).

Дмитро Комаров почав писати статті для періодичних видань і серйозно захоплюватися журналістикою ще в 12 років. Судячи з фотографій Дмитра з соцмереж, активний спосіб життя він теж любить з дитинства.

У Віри Брежнєвої було досить непросте дитинство – батьки жили бідно, а сама вона намагалася всіляко допомагати родичам і навіть прогулювала школу, підробляючи нянею або посудомийкою.

Довгонога блондинка Оля Полякова ще в дитинстві потрапила в гумористичний проект журналу «Єралаш». Там дівчині вдалося продемонструвати задатки акторської майстерності. Незважаючи на складності, Оля не відмовилася від мрії про навчання у школі мистецтв. Вона навіть отримувала подарунки від Фіделя Кастро свого хрещеного батька.

У дитинстві Потап був слухняним і тихим дитиною. По порад мами-спортсменки він зайнявся водним поло, через деякий час опинився в української збірної і став її капітаном.

Не важко дізнатися і цю красуню: зараз вона розкішна блондинка з червоними губами і проникливими піснями є кумиром мільйонів дівчат. Тіна Кароль навіть вважається еталоном краси і стилю серед зірок.

Олена Шоптенко з дитинства полонила всіх своєю сонячною посмішкою і танцями. Не впізнати красуню просто неможливо.

Кучерява дівчинка з дитинства була обожаема батьками і завжди любила їх радувати своїм гострим розумом і яскравою поведінкою.

А от Леся Нікітюк раніше комплексувала через свою зовнішність і високого зросту. Тепер же яскрава блондинка вражає мережа фігурою і ідеальними вигинами.

Нагадаємо, що Джолі вирішила підтримати дочку і першої змінила стать: як тепер виглядає красуня.

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