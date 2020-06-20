Сейчас из обожают миллионы, их слушают и за ними наблюдают тысячи поклонников

Но иногда фанаты забывают, что знаменитости также были самыми обычными детьми, с простым и обыденным детством. Многие артисты изменились до неузнаваемости с тех пор, а некоторые остаются копией себя из прошлого по сей день. Предлагаем вашему вниманию топ-подборку фото знаменитостей из детства. Как выглядели красавцы-артисты и артистки?

Детство Кати Осадчей было таким, как и у обычного ребенка, — школа, музыка, танцы. Однако в 13 будущая звезда оказалась в школе моделей и уже через год уехала в Токио.

«Я плакала каждый день, оказаться без родителей оказалось труднее, чем я думала. Во время съемки на улице было градусов 10, а в помещении старой школы не более», - делилась ранее воспоминаниями известная телеведущая.

Светлана Лобода с детства мечтала быть артисткой. Причем несмотря на все сложности, девушка никогда не сдавалась. С раннего детства звезды ее мама уже знала, что Светлана станет суперзвездой. А как только малышка научилась говорить, то сразу пела без остановки.

А вот над красавицей Дашей Астафьевой долго насмехались в школе, обзывая девушку гадким утенком за ее обсыпанное аллергией личико и худую фигуру. Ранее Даша мечтала о длинных волосах, всячески желая их отрастить. А еще она любила рассказывать стихи перед зеркалом и домашней публикой.

А вот Санта Димопулос с детства считалась красавицей. При этом она посещала музыкальный кружок и танцевальную студию, также изучала культурное наследие своих родителей — украинское (по маминой линии) и ассирийское (по линии отца).

Дмитрий Комаров начал писать статьи для периодических изданий и серьезно увлекаться журналистикой еще в 12 лет. Судя по фотографиям Дмитрия из соцсетей, активный образ жизни он тоже любит с детства.

У Веры Брежневой было довольно непростое детство – родители жили бедно, а сама она пыталась всячески помогать родственникам и даже прогуливала школу, подрабатывая няней или посудомойкой.

Длинноногая блондинка Оля Полякова еще в детстве попала в юмористический проект журнала «Ералаш». Там девушке удалось продемонстрировать задатки актерского мастерства. Несмотря на сложности, Оля не отказалась от меты об обучении в школе искусств. Она даже получала подарки от Фиделя Кастро — своего крестного отца.

В детстве Потап был послушным и тихим ребенком. По советам мамы-спортсменки он занялся водным поло, через время оказался в украинской сборной и стал ее капитаном.

Не тяжело узнать и эту красавицу: сейчас она роскошная блондинка с алыми губами и проникновенными песнями является кумиром миллионов девушек. Тина Кароль даже считается эталоном красоты и стиля среди звезд.

Алена Шоптенко с детства покоряла всех своей солнечной улыбкой и танцами. Не узнать красавицу просто невозможно.

Кудрявая девочка с детства была обожаема родителями и всегда любила их радовать своим острым умом и ярким поведением.

А вот Леся Никитюк раньше комплексовала из-за своей внешности и высокого роста. Теперь же яркая блондинка поражает сеть фигурой и идеальными изгибами.

Напомним, что Джоли решила поддержать дочь и первой сменила пол: как теперь выглядит красотка.

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