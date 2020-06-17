Известной голливудской звезде Анджелине Джоли сменили пол, что никого не оставило равнодушным

Фанаты актрисы решили пофантазировать, как бы выглядела известная красотка, если бы была мужчиной, передает Politeka.net.

С помощью одного из приложений, на фото Джоли наложили фильтры и поменяли красотке пол. В результате на снимках перед поклонниками предстал настоящий мачо с короткими волосами, серыми глазами, полными губами и щетиной.

Таким образом, Джоли, сама того не ожидая, поддержала свою дочь в вопросе смены пола, превратившись в мужчину первой.

Данные кадры были обнародованы в одной из фан-групп знаменитости.

"Как насчет этого парня? Анджелина была бы чертовски красивым мужчиной. Некоторые люди просто выигрывают генную лотерею, несмотря ни на что...", - подписали фото авторы поста.

Всего за полчаса пост собрал более 200 лайков и немного комментариев.

«Выглядит точно так же, как ее брат», «Я так не думаю. Ее брат не горячий… а этот парень? Действительно 🔥🔥🔥», «Возможно, я бы присмотрелась прямо к этому парню..» , "Идеальный💙💙💙", "Женись на мне 😍🔥😂😂", "Ничего себе! Замечательное лицо", "Я предпочитаю ее, как женщину. Сила девушки!", - написали пользователи сети.

Напомним, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, давно решилась на смену пола. По слухам, девочка-подросток уже давно сидит на гормональных препаратах. Однако недавно появилась информация, Якобы и вторая дочь актеров хочет сменить пол.

В СМИ пишут, что 11-летняя Вивьен Маршелин решила стать мальчиком, а поводом для слухов послужило то, что девочка в последнее время все чаще стала выходить в свет в одежде унисекс.

Пока данная информация не подтвердилась.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

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