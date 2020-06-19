Клієнти в подиві, чому ПриватБанк відмовляється повертати їм свої ж гроші

Негативний відгук був опублікований на тематичному сайті Мінфін.

За його словами, на карантині йому прийшла від держави компенсацію в розмірі 2000, але гроші він так і не отримав.

"На рахунку була підключена скарбничка, гроші після надходження на рахунок одразу зарахувалися на скарбничку в сумі 1800 гривень, ось тут то і почалося найцікавіше. Гроші зняти з скарбнички неможливо з формулюванням: «У клієнта є прострочена заборгованість за кредитом. Видача коштів має бути проведена після погашення простроченої заборгованості» Та кредит дійсно є, але він справно виплачують і незабаром загаситься остаточно", - підкреслив клієнт.

Він також задався питанням, на якій підставі банк блокує кошти на рахунку, адже їх зняти з скарбнички можна тільки після повного погашення заборгованості.

"Це взагалі беззаконня, раніше ПриватБанк списував з рахунку тільки 50% від надходжень, зараз же вони придумали новий спосіб, як списувати всі 100% нарахувань. Виходить я свої зобов'язання перед банком виконую (виплачую кредит), а вони в свою чергу творять, що хочуть, що абсолютно беззаконно при тому, що він є державним. Засудити цей банк до чортової матері, але немає зайвих коштів на адвокатів", - резюмував чоловік у своєму негативному відкликання про дії Приватбанку.

"Відзначаємо, що операція зняття з «скарбнички» доступна, у разі, якщо клієнт виконує обов'язки, взяті на себе при отриманні кредитних коштів і у нього немає прострочення. У разі наявності простроченої заборгованості Банк змушений призупинити обслуговування договору «Скарбничка». При погашенні простроченої заборгованості операції за договором будуть знову доступні протягом двох робочих днів", - відповів на скаргу представник банку в коментарях.

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