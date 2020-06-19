Популярний російський виконавець Элджей, чоловік телеведучої Насті Івлеєвої, здивував витівкою в басейні

Як відомо, не так давно один із найскандальніших російських реперів Моргенштерн виклав у мережу глузливий ролик, адресований Элджею. Своє відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У ролику молодий чоловік поніжився в пінній ванні зі свічками з келихом шампанського в руках. При цьому зробив він це для того, щоб висміяти у своїй саркастичній і жорсткої натурі, адресуючи звернення колезі після скандалу, пов'язаного з вихідному кліпу.

«Відтепер «День Кадилака» — кожен день. А могли б відзначити разом, Элджей», - написав під роликом Моргенштерн.

У свою чергу відповідь Элджея не змусив себе чекати. Молодий чоловік виклав провокаційний ролик на своїй сторінці з короткою підписом: «посмокчи @morgen_shtern».

При цьому репер вилив пляшку дорогого напою прямо на сідниці дівчини, яка відпочиває з ним в джакузі у зневажливому жесті. Схоже, артисти не помирилися і по всій видимості кліпу на новий трек чекати не варто. Причому витівка Элджея обурила фанатів – деякі шанувальники в подиві, не ревнує чоловіка артиста до таких витівок з практично голою дівчиною.

«не пон,це че зараз було 🗿», «Ивлеева не ревнує????», «Це адекватно у відносинах?», «Слава що ти зробив? А так балдьож», «Береш приклад з Моргернштерна :) Молодець пишаюся ,хоч на людину став схожий», «Нормальна ответочка 😂», «Вам би разом сходити у ванну 😂», «Це ж Настя так? Скажи що Настя», «Мені здається що це не *опа,а коліна ?))», «Настю і тут і у чхд показують», «Ивлеева Покинула Чат», «А як же Настя?», «Ивлеева-що я для тебе якийсь жарт?».

Раніше мережі з'явилися фото молодшого брата популярного російського виконавця Элджея (справжнє ім'я - Олексій Узенюк). У чоловіка Насті Ивлеевой з «Орла і решки» підростає красень-брат, який вже сьогодні дуже популярний серед молоді.

Незважаючи на те, що про сім'ю репера відомо мало, його молодший брат Данила вже відомий у вузьких колах. Він веде свій блог на YouTube, де розповідає не тільки про брата, але і про проблеми Новосибірська, в якому він живе.

Судячи з усього, молодий чоловік теж планує підкорити шоу-бізнес. За його фото видно, що він вже має свій стиль, хоч і намагається наслідувати братові. Варто відзначити, що Элджей підтримує теплі стосунки з братом, допомагає йому і підтримує його починання.

Нагадаємо, що Ивлеева з "Орла і решки" прийняла звабливу позу заради гарячого кадру на авто: "Бомбита".

Як повідомляла Politeka, безпардонна Ивлеева блиснула зайвим у короткому топі: «Яка цяця».

Також Politeka писала, що Ивлеева слідом за Єфремовим всілася п'яною за кермо, кадри ганьби: "Розшукують всі даішники".