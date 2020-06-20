Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, показала свою гордість крупним планом

Зірка, як завжди, опублікувала гаряче фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Сьюзі позувала в трусиках бікіні, забувши про ліфчик.

На ноги зірка одягла ботфорти на зав'язочках.

Модель нагнулася до полиць з книгами, взявши одну з них.

Крім пружних сідниць, не можна не звернути увагу на фігуру в цілому. Пишні груди, тонка талія, накачані ніжки - все в цій фігурі досконало. Ще б пак, адже зірка активно займається спортом.

Модель розпустила довге волосся, яке прикрило її спину, її образ завершили окуляри на очах.

Загалом, фото вийшло дуже відвертим.

За 17 годин пост зібрав близько 30 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів зірці і були в захваті від її сміливості.

"Безсоромниця", - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес наділа маленькі, майже невидимі, трусики, тонкі лямки яких вп'ялися в шкіру. Також на ніжці можна помітити маленьку підв'язку.

Білий ліфчик, здавалося, і зовсім був прозорим, однак при цьому з нього не показувалося нічого інтимного.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в шкіряних чоботях. Модель нічого не одягала, зате розсунула ноги, показуючи максимальну спеку, яку прикрила коробкою.

Груди зірки теж виявилися без білизни, але дівчина закрила одну волоссям, а другу чорним хрестиком.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес постала перед дзеркалом в крихітних прозорих стрінгах, демонструючи бездоганне тіло. Доповнює образ гарний макіяж.

Свої інші значні форми зірка вирішила прикрити за допомогою волосся.

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