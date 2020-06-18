Национальный банк Украины обнародовал курс валют на 19 июня 2020 года.
Официальная информация о курсе доллара и евро на пятницу доступна на сайте НБУ, передает Politeka.net. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья.
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На 19 июня отмечается, что гривна смогла немного укрепиться по отношению к доллару и евро.
Официальный курс валют на 19 июня 2020 года:
Доллар США - 26,76 грн (минус 1 коп.);
Евро - 30,05 грн (минус 16 копеек).
Согласно прогнозу, доллар может рухнуть на 35 процентов по отношению к другим основным валютам уже в 2021-2022 годах.
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