Национальный банк Украины обнародовал курс валют на 19 июня 2020 года.

Официальная информация о курсе доллара и евро на пятницу доступна на сайте НБУ, передает Politeka.net. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья.

На 19 июня отмечается, что гривна смогла немного укрепиться по отношению к доллару и евро.

Официальный курс валют на 19 июня 2020 года:

Доллар США - 26,76 грн (минус 1 коп.);

Евро - 30,05 грн (минус 16 копеек).

Напомним, по предварительным оценкам Минфина, падение экономики Украины, которое наблюдалось в апреле-мае, в июне остановилось. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время общения с журналистами.

Прогнозируется, что ВВП упадет не более, чем на 4-8%. Министр также подчеркнул, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

Ранее сообщалось, что доллар вскоре обвалится из-за растущего бюджетного дефицита в США и процессов деглобализации. Об этом заявил профессор Йельского университета Стивен Роуч, который считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.