Национальный банк Украины обнародовал курс валют на 19 июня 2020 года.

Официальная информация о курсе доллара и евро на пятницу доступна на сайте НБУ, передает Politeka.net. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных - субботы и воскресенья.

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На 19 июня отмечается, что гривна смогла немного укрепиться по отношению к доллару и евро.

Официальный курс валют на 19 июня 2020 года:

Доллар США - 26,76 грн (минус 1 коп.);
Евро - 30,05 грн (минус 16 копеек).

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Напомним, по предварительным оценкам Минфина, падение экономики Украины, которое наблюдалось в апреле-мае, в июне остановилось. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время общения с журналистами.
 
Прогнозируется, что ВВП упадет не более, чем на 4-8%. Министр также подчеркнул, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.
 
Ранее сообщалось, что доллар вскоре обвалится из-за растущего бюджетного дефицита в США и процессов деглобализации. Об этом заявил профессор Йельского университета Стивен Роуч, который считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.

курс доллара

Согласно прогнозу, доллар может рухнуть на 35 процентов по отношению к другим основным валютам уже в 2021-2022 годах.

Напомним, счета украинцев блокируют по-новому, в ПриватБанке предупредили: чьи деньги под угрозой и как спастись от "ареста".