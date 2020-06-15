Известная модель Анастасия Квитко впечатлила формами в чересчур откровенном наряде

Популярная инста-дива российского происхождения Анастасия Квитко, прославившаяся как «русская Кардашьян», опубликовала фотографии в новом образе на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках красотка позирует у себя дома в очень смелом наряде. На ней облегающее черное платье с декоративной отделкой по бокам. Самая оригинальная деталь наряда: необычный лиф с глубоким вырезом под грудью. Этот элемент сразу же привлекает внимание к внушительному бюсту модели.

Свой образ Квитко дополнила легким макияжем и распущенными волосами, свободно спадающими на ее плечи.

Ранее мы писали, что Квитко опубликовала очередное горячее фото в сториз Инстаграм. Красотка предстала в белье розоватого оттенка, которое едва удерживало большие формы.

Маленький лифчик с тоненькими лямками, украшающими грудь, натянулся на прелестях, казавшихся настоящими арбузиками.

Поясок для чулок украсил тонкую талию и смотрелся просто завораживающе. А крохотные кружевные трусики едва были заметны на больших бедрах звезды. О такой только мечтать!

Модель распустила длинные волнистые волосы, уложив их по бокам. Квитко смотрела в сторону, приоткрыв губы. Лицо модели украсила легкая улыбка.

Фото вышло очень горячим, как и остальные снимки модели.

Напомним, фигуристая подруга Русской Кардашьян открыла свои сочные места: Квитко есть чему поучиться.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян показала лишнее, прикрывшись одной полосочкой ткани: "Малышка для любви".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян сверкнула объемами в маленьком лифчике: "О такой только мечтать".