Верховна Рада планує запровадити нову індексацію виплат в Україні

Відповідне рішення на засіданні у четвер, 18 червня, підтримали 274 народних депутата, передає Politeka.net.

Парламент прийняв за основу законопроект про внесення змін до ЗУ «Про виконавче провадження» щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, його мета — поліпшення матеріального становища осіб, розмір аліментів на утримання яких визначений судом у твердій грошовій сумі.

Якщо закон приймуть, то на виконавця покладатиметься обов'язок щороку обчислювати індексацію такого розміру аліментів у відповідності з нормами чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що в Раду внесено законопроект, згідно з яким боржників не випускатимуть за кордон не тільки за рішенням суду, але і за вимогами банку або посадових осіб.

Подібні санкції будуть застосовувати стосовно тих, хто заборгував за комунальні послуги, не виконав рішення суду про п'яне водіння, або заборгував за рішенням Феміди більше 94 тисяч гривень.

Раніше такі санкції могли застосовуватися тільки до неплатників аліментів, тепер вони будуть торкатися всіх категорій боржників, а їхні фінансові рахунки автоматично заарештують.

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