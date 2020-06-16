Кто может рассчитывать на выплаты

Стало известно, как украинцам компенсируют потраченные деньги после отмены пробного ВНО

Как передает Politeka.net, об этом информирует правительственный портал.

Известно, что Минфин разработал механизм возврата средств за пробное ВНО, которое отменили из-за новой вспышки китайского вируса.

Таким образом, деньги получат те, кто заранее оплатил пробное ВНО.

"За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме", - сказано в сообщении.



Для возврата средств необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

Уже завтра, 17 июня, во время заседания Кабинета министров механизм, разработанный Минфином, должен быть утвержден правительством. И после завершения всех процедур средства за отмененное ВНО поступят на счета распорядителей.

Ранее мы рассказывали, что в Украине с 15 по 17 июня должно было пройти пробное ВНО по нескольким предметам, но его отменили из-за новой вспышки китайского вируса.

"Участникам пробного ВНО, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства из-за невозможности проведения пробного ВНО в учреждениях образования. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский 13 июня 2020 года", - информировало ранее Минобразования.

Украинцев также предупредили, что у них есть возможность пройти пробное ВНО по основным дисциплинам в режиме онлайн.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы смогут поступить в вузы без ВНО. Речь идет о поступающих из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма.

Так, абитуриенты смогут поступить в вузы при условии, если в учебных заведениях будут работать центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", куда им нужно будет подать заявление с 9 июня до 23 октября.

Напомним, украинцам вернут деньги, Зеленский принял экстренное решение

Также Politeka писала, что правила проведения ВНО и работы детских садиков резко изменились