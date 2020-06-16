Стало известно, как украинцам компенсируют потраченные деньги после отмены пробного ВНО
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Как передает Politeka.net, об этом информирует правительственный портал.
Известно, что Минфин разработал механизм возврата средств за пробное ВНО, которое отменили из-за новой вспышки китайского вируса.
Таким образом, деньги получат те, кто заранее оплатил пробное ВНО.
"За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме", - сказано в сообщении.
Для возврата средств необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.
Уже завтра, 17 июня, во время заседания Кабинета министров механизм, разработанный Минфином, должен быть утвержден правительством. И после завершения всех процедур средства за отмененное ВНО поступят на счета распорядителей.
Ранее мы рассказывали, что в Украине с 15 по 17 июня должно было пройти пробное ВНО по нескольким предметам, но его отменили из-за новой вспышки китайского вируса.
"Участникам пробного ВНО, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства из-за невозможности проведения пробного ВНО в учреждениях образования. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский 13 июня 2020 года", - информировало ранее Минобразования.
Украинцев также предупредили, что у них есть возможность пройти пробное ВНО по основным дисциплинам в режиме онлайн.
Также мы сообщали, что некоторые украинцы смогут поступить в вузы без ВНО. Речь идет о поступающих из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма.
Так, абитуриенты смогут поступить в вузы при условии, если в учебных заведениях будут работать центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", куда им нужно будет подать заявление с 9 июня до 23 октября.
Напомним, украинцам вернут деньги, Зеленский принял экстренное решение
Также Politeka писала, что правила проведения ВНО и работы детских садиков резко изменились