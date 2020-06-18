Верховная Рада планирует ввести новую индексацию выплат в Украине 

Соответствующее решение на заседании в четверг, 18 июня, поддержали 274 народных депутата, передает Politeka.net.

Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ «Об исполнительном производстве» относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его цель — улучшение материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме.

Если закон примут, то на исполнителя будет возлагаться обязанность ежегодно вычислять индексацию такого размера алиментов в соответствии с нормами действующего законодательства.

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Алименты

Ранее сообщалось, что в Раду внесен законопроект, согласно которому должников не будут выпускать за границу не только по решению суда, но и по требованиям банка или должностных лиц.

Подобные санкции будут применять в отношении тех, кто задолжал за коммунальные услуги, не выполнил решение суда про пьяное вождение, или задолжал по решению Фемиды более 94 тысяч гривен.

коммуналка, платежка, долг

Ранее такие санкции могли применяться только к неплательщикам алиментов, теперь же они будут касаться всех категорий должников, а их финансовые счета автоматически арестуют.

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