Верховная Рада планирует ввести новую индексацию выплат в Украине

Соответствующее решение на заседании в четверг, 18 июня, поддержали 274 народных депутата, передает Politeka.net.

Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ «Об исполнительном производстве» относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его цель — улучшение материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме.

Если закон примут, то на исполнителя будет возлагаться обязанность ежегодно вычислять индексацию такого размера алиментов в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в Раду внесен законопроект, согласно которому должников не будут выпускать за границу не только по решению суда, но и по требованиям банка или должностных лиц.

Подобные санкции будут применять в отношении тех, кто задолжал за коммунальные услуги, не выполнил решение суда про пьяное вождение, или задолжал по решению Фемиды более 94 тысяч гривен.

Ранее такие санкции могли применяться только к неплательщикам алиментов, теперь же они будут касаться всех категорий должников, а их финансовые счета автоматически арестуют.

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