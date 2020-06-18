Верховная Рада планирует ввести новую индексацию выплат в Украине
Соответствующее решение на заседании в четверг, 18 июня, поддержали 274 народных депутата, передает Politeka.net.
Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ «Об исполнительном производстве» относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, его цель — улучшение материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме.
Если закон примут, то на исполнителя будет возлагаться обязанность ежегодно вычислять индексацию такого размера алиментов в соответствии с нормами действующего законодательства.
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Ранее сообщалось, что в Раду внесен законопроект, согласно которому должников не будут выпускать за границу не только по решению суда, но и по требованиям банка или должностных лиц.
Подобные санкции будут применять в отношении тех, кто задолжал за коммунальные услуги, не выполнил решение суда про пьяное вождение, или задолжал по решению Фемиды более 94 тысяч гривен.
Ранее такие санкции могли применяться только к неплательщикам алиментов, теперь же они будут касаться всех категорий должников, а их финансовые счета автоматически арестуют.
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