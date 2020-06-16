Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, произвела незабываемые впечатления

Звезда нередко публикует горячие снимки в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз модель решила порадовать поклонников жаркими фото в сториз.

Вероятно, снимки были архивными, ведь на них Деми предстала с темными волосами, а сейчас у нее - светлые. Кудрявые локоны немного прикрыли лицо красотки.

Роуз смотрела в камеру, приспустив платье. Модель едва не засветила большую грудь, но вовремя сумела прикрыть ее рукой.

Завершали образ Деми различные украшения.

К слову, тело звезды блестело, будто было влажным. Модель смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

Фотографии вышли жаркими и сочными. Поскольку кадры были обнародованы в сториз, никто не смог открыто высказать мнение об увиденном. Возможно звезде написали массу комплиментов в личные сообщения, ведь она это заслужила, ведь она настоящая огненная богиня.

Напомним, Деми Роуз позировала в элегантном платье, демонстрируя внушительные формы без белья.

Модель элегантно крутит головой из стороны в сторону в видео сториз, при этом она показывала роскошные ресницы и идеальный макияж.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала в черном платье с огромным декольте, но без белья, как можно сразу заметить по отсутствию лямок.

Звезда близко себя снимала на камеру, показывая пышную грудь без смущения. Красотка решила оставить волосы распущенными.

Напомним также, что Деми Роуз позировала в дерзком мини, которое максимально оголяет ее внушительные формы в мини-платье с глубоким декольте.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".