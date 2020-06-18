Суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила ідеальними знімками з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ходімо в сад, я покажу Вас трояндам…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кухар позує поруч з трояндами на тлі моря, демонструючи не тільки ідеальний вигляд, а свою розкішну зовнішність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Неймовірна», «красуня», «боже, яка краса», «обожнюю тебе! Нереальна», «бомбезний вигляд! І ти крута!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала свою розтяжку, здивувавши всіх.

На кадрах Кухар позує в червоному платті, стоячи у величезному павільйоні. Катерина стояла на шкарпеточки, а другу задерла ногу якомога вище, тримаючи рукою, таким чином демонструючи повітряний шпагат. І у зірки це вийшло, вона задерла свою кінцівку вище голови. Кадр вийшов ефектним і барвистим.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Волочкової і не снилося".

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