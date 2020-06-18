Модель Деми Роуз показала фигуру в пикантном купальнике со слишком глубоким декольте

В этот раз Деми решила похвастаться стильным кадром в неоновых тонах, сделанным очевидно на одной из вечеринок, которую посетила модель. Позируя в модном купальнике с невероятным декольте, девушке удалось восхитить поклонников ярким видом, сообщает Politeka.net.

На представленном кадре модная Роуз позировала в купальнике кремового оттенка без каких либо принтов и дополнительных вставок. При этом свой образ девушка сделала максималньо простым - без украшений и яркого макияжа. Распущенные длинные волосы звезды аккуратно ниспадали с плеч, а сама Деми смотрела в сторону от объектива, спокойно попивая коктейль.

«Вау так приятно,» «что такое, это же скульптурное божественное тело, так и тает, малышка», «Настроение больше похоже на с**ьки», «Великолепный вид», «# феноменальный образ», «Я собираюсь растаять, просто глядя на тебя», «детка», «принцесса», «Прямо как Анастасия Квито», «Потрясающая красота 😍», «Отличная картинка», «Вы очаровательны 😍», - написали поклонники.

Ранее мы сообщали, что девушке удалось в очередной раз подчеркнуть свои идеальные изгибы довольно крошечным купальником, поэтому поклонники тут же написали множество комментариев в адрес молодой модели, некоторые даже посоветовали другим "держать свои челюсти", ведь формы знаменитости выглядят невероятно.

Стоит отметить, что ранее девушка рассказывала, что в основе ее фигуры лежат: гены, чертовски тяжелая работа над собой и регулярные занятия в тренажерном зале, а также хорошо сбалансированное питание.

Ее тренер также рассказывал, что девушка тренируется до пяти раз в неделю в зависимости от ее графика работы. А что касается пышных форм звезды, то опытные специалисты заявляют, что, как бы вы не старались, получить такие формы естественным путем невозможно. Здесь явно присутствует пластика и очень хорошая.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".