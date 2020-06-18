36-річний український актор і комік Юрій Ткач, який бере участь у проектах «Квартал 95», насмішив забавним відео

Ролик з'явився в Instagram актора, передає Politeka.net. На відео Ткач знімає себе крупним планом і раптом починає диміти. У нього округлюються очі, він намагається зрозуміти, що ж сталося. І раптом пар пропадає.

Судячи з усього, Ткач використовував дим від праски, щоб обіграти кумедний момент. Таким чином він ніби скипів. До речі, на відео видно, що актор перебуває в гримерці або в костюмерній.

«Головне в житті не паритися)», - підписав фото актор.

За кілька днів його відео подивилися понад 115 тисяч разів. В коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.

«Український гумор», «Все таки закипіла))) Юра Юра», «Ой, яка жиза, прям як у мене зараз голова кипить», «Юрчик, заспокойся . Мізки і так вже димлять», «А от ти справді подумав, що в тебе палає голова? Просто дуже крута акторська гра!», «Юра, Ваша міміка бомба. Вам можна навіть нічого не говорити», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що пізніше відео опублікували на офіційній сторінці «Квартал 95».

«Коли видався важкий робочий день. Тримайтеся, скоро вихідні!», - підписали відео в прес-службі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією та п'ятирічною донькою Єлизаветою позували в однакових білих костюмах з жовтими бананами.

Нагадаємо, що Юрій Ткач похвалився кудлатою донькою, зворушливі кадри: «Ну як можна…».

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