Українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова показала свою головну гордість у всій красі

У себе в Instagram красуня опублікувала дуже спокусливий знімок, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена у спортивний костюм, який обтягнув її пишні форми. Вона вибрала лосини і кофту, яку розстебнула настільки, що її неосяжні груди ледь не випали з декольте. Особливий інтерес викликали туфлі на підборах, які Кузнєцова наділа під спортивний костюм.

Дівчина грайливо підняла ніжку, що додало фото особливій пікантності.

«Помітили?) Я перша модель плюссай в Україні якій instagram дав синю галочку. кайф», - підписала фото зірка.

За годину її фото оцінило майже 3 тисячі осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Круто, тепер пора бути міс Світу», «Ура! Вітаю», «Навіть коли ти займаєшся спортом, ти виглядаєш прекрасно, Міла. Нічого не міняй», «Красуня», «Ой ой ..жарко стало навіть мені», «Вітаю вас, це дуже круто, впевнена у вас ще буде багато досягнень в житті», «побільше б відео», «Супер зірка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова поділилася кадрами з Дня Києва. Дівчина показала, як вона виглядає в повсякденному житті, і як ховає свої груди в одяг.

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