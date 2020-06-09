Українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова похвалилася головною гордістю на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вся в мріях про море 🥰 хто б хотів так з розбігу залетіти в тепле море?» - цікавиться вона у передплатників.

Уточнимо, що на кадрах Кузнєцова позує під час відпочинку на морі в одному купальнику, поверх якого вирішила накинути кофту з декольте.

«Так мрію про зустріч з тобою», «Дуже хочеться відпочити. Море добре, але і гори теж будуть чудово», «просто бомба», «ви прекрасні», «краса невимовна», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська модель, учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова, показала свої форми і прогулянку по Києву.

На фото Міла позує в майці, яка не змогла вмістити об'ємні форми красуні. Під одягом видно і чорне білизна, яке, важко зрозуміти, як утримувало всю красу. Кузнєцова посміхалася на фото і демонструвала пишність не соромлячись. Модель гуляла по Андріївському узвозу, як можна зрозуміти з фото.

На другому кадрі Міла купила собі фаст-фуд і показала себе вже не в такому відвертому образі. Можна навіть помітити вушка кішечки, які красуня одягла на голову. Кузнєцова привітала місто Київ зі святом.

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