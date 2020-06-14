Українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова порадувала відвертими фото

Як пише Politeka.net красуня з 13 розміром грудей поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

Міла Кузнєцова зізналася в описі, що дуже любить літній час: "Літо - найулюбленіша пора року💜🧡💛💚❤ тому що тепло, зелено і у мене 21 червня день народження".

Щоб довести свою любов до літа, пишногруда модель сфотографувалася посеред поля серед квітів соняшника. Вона позує на тлі природи в одному нижньому білизна чорного кольору. Волосся дівчина зібрала тому і притримує їх долонею, щоб шанувальники змогли у всіх подробицях розглянути її головне достоїнство під яскравим українським сонцем.

Користувачі соціальної мережі похвалили Мілу Кузнєцову за нову роботу і залишили багато комлиментов в коментарях:

"Міла ти дуже сексуально виглядаєш в соняшниках, клас, мені подобається"; "немає сумнівів! літо - ваш сезон! Ваші волосся з пшеничним кольором нагадують про це!"; "Де такі поля, з такими дівчатами?"; "Пишногруда Богиня".

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