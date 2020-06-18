Украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова показала свою главную гордость во всей красе

У себя в Инстаграм красотка опубликовала очень соблазнительный снимок, передает Politeka.net. Девушка была одета в спортивный костюм, который обтянул ее пышные формы. Она выбрала лосины и кофту, которую расстегнула настолько, что ее необъятная грудь чуть не вывалилась из декольте. Особый интерес вызвали туфли на каблуке, которые Кузнецова надела под спортивный костюм.

Девушка игриво подняла ножку, что придало фото особой пикантности.

«Заметили?) Я первая модель плюссай в Украине которой инстаграм дал синюю галочку. кайф», - подписала фото звезда.

За час ее фото оценило почти 3 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Круто, теперь пора быть мисс Мира», «Ура! Поздравляю», «Даже когда ты занимаешься спортом, ты выглядишь прекрасно, Мила. Ничего не меняй», «Красотка», «Ой ой ..жарко стало даже мне», «Поздравляю вас, это очень круто, уверена у вас ещё будет много достижений в жизни», «побольше бы видео», «Супер звезда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова поделилась кадрами с Дня Киева. Девушка показала, как она выглядит в повседневной жизни, и как прячет свою грудь в одежду.

Напомним, что Мила Кузнецова показала гордость в бездонном декольте: "Кошечка".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова пошалила посреди поля в одном белье: "Пышногрудая богиня".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова выставила напоказ свою гордость: «Так бы тебя и…».