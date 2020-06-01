Відома українська модель, учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова, показала свої форми і прогулянку по Києву

На фото Міла позує в майці, яка не змогла вмістити об'ємні форми красуні. Під одягом видно і чорне білизна, яке, важко зрозуміти, як утримувало всю красу. Кузнєцова посміхалася на фото і демонструвала пишність не соромлячись. Модель гуляла по Андріївському узвозу, як можна зрозуміти з фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Міла купила собі фаст-фуд і показала себе вже не в такому відвертому образі. Можна навіть помітити вушка кішечки, які красуня одягла на голову. Кузнєцова привітала місто Київ зі святом.

Фанати під знімками поставили тисячі лайків і написали безліч неоднозначних коментарів. Хтось хвалив 13-й розмір моделі, а хтось виявився не дуже задоволеним такими відвертими знімками.

Повідомлялося, що українська модель виставивши напоказ все соковите.

Так, Міла з фіолетовими локонами вбралася в міні-сукню леопардового забарвлення і без тіні збентеження блиснула своєю головною гордістю перед камерою - від зони декольте неможливо відвести погляд. Здається, ніби ось-ось неосяжні "озера" дівчини покинуть свої береги і вирвуться на волю з тісного сукні.

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