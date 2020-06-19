Відома модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць, показала нереальний ракурс спокуси

На фото красуня позує у величезних шкіряних чоботях. Більше Сьюзі нічого не одягала, зате розсунула ноги, показуючи максимальну спеку, яку прикрила коробкою. Груди Кортес теж опинилася без білизни, але дівчина закрила одну волоссям, а другу чорним хрестиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 12 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "Максимальний спокуса", "Гарна дитинка", "Прекрасна богиня і королева", "Спокушає на гріх".

Повідомлялося, що відома бразильська модель Сьюзі Кортез залишилася перед камерою в одній білизні і вразила своїми формами.

Так, Кортез опублікувала кадри зі своєю черговою фотосесії. На них модель позує перед камерою в мініатюрній білій білизні, що складається з мереживних елементів і напівпрозорої сіточки. Сьюзі сидить, підігнувши під себе ноги, і кокетливо поправляє волосся, а потім, нахиляється вперед, демонструючи всі вигини своєї шикарної фігури.

Повідомлялося, що господиня найкрасивіших сідниць зачарувала чоловіків пустотливим образом.

Сьюзі є великою прихильницею Ліонеля Мессі, що дуже не подобається його дружині Антонелле Рокуццо. Дійшло до того, що вона набила тату з прізвищем Лео на лівій сідниці і його особа у себе на животі. Крім того, на своїй сторінці в Instagram Кортес неодноразово доводила своє небайдуже ставлення до "Барселоні", постя знімки в їх фірмовій футболці.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць солодко вигнулась у зухвалій сіточці

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