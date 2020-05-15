Російський актор Сергій Жигунов будує відносини з новою коханою, залишивши за спиною багаторічний шлюб

Артист жив з дружиною Вірою Новіковою з 1984 року, поки на його шляху не з'явилася актриса Анастасія Заворотнюк, повідомляє Politeka.net. Обидва знімалися в серіалі "Моя прекрасна няня", коли між ними спалахнула пристрасть.

Почуття між Жигуновим і Заворотнюк призвели до розставання актора з дружиною у 2007 році.

Близький друг актора, художник Сергій Заграевський розповів у недавньому інтерв'ю "Собеседнику", що час з Анастасією для артиста був найщасливішим.

На відміну від колишньої дружини, завжди "прихованої" і вічно незадоволеною, Заворотнюк була світлою і життєрадісною жінкою. Однак це не завадило Жигунову у 2009 році повернутися до колишньої дружини і знову укласти з нею шлюб.

За словами художника, після розставання з Заворотнюк артист страждав, адже це стало для нього великим ударом. Як зазначив Заграевський, Жигунов став стримано вітатися, з його обличчя зникла відкрита усмішка, а також він перестав запрошувати друга на дачу, яка була його дітищем.

А ось недавно в мережі з'явилися чутки, що Сергій Жигунов закрутив новий роман з 46-річною Вікторією Ворожбіт. Люди стали відзначати неймовірну схожість коханки з Анастасією Заворотнюк, це стало справжньою сенсацією.

"Я чув, що з Вірою він (Сергій Жигунов, - ред.) все-таки розлучився, зараз у нього нова любов Думаю, стосунки серйозні, раз він привозив дівчину до своєї мами", - розповів Заграевський.

Відзначимо, за інформацією ЗМІ, Вікторія Ворожбіт, так само як і Анастасія Заворотнюк, заборгувала великі грошові суми. Проте виробництва обидва рази припиняли через неможливість знайти відповідача. Коханка Жигунова стала через борги навіть розпродавати речі через інтернет.

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