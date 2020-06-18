Парочка молчит, но ничего не скрывает

Поклонники активно следят за романтическими отношениями российского актера Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит, которую уже окрестили двойником Анастасии Заворотнюк

У себя в Инстаграм Виктория регулярно публикует фото, которые поклонники с удовольствием пытаются расшифровать, передает Politeka.net. Так, под одним из фото девушка рассказала, что не в восторге от утренней рыбалки.

«Рыбалка в 5 утра - удовольствие сомнительное. Зато в девять ты уже пропитан свежим воздухом от кроссовок до кончика капюшона, обласкан утренним солнцем и совершенно свободен», - подписала фото девушка.

Кроме этого, она показала, как работала в загородном доме, где пережидала карантин вместе с возлюбленным.

«Время тихих созерцаний, слава богу, проходит. Никогда так не радовалась будущему понедельнику, как в конце карантина», - рассказала женщина.

Отметим, что о романе Жигунова и Ворожбит стало известно совсем недавно. Актер расстался с женой Верой Новиковой ради жизни с двойником Заворотнюк. В СМИ сообщают, что они живут вместе в Абрамцево. Это удалось выяснить по общим локациям, в которых фотографируется парочка.

Интересно, что парочку рассекретил кот Пыня. И Сергей, и Виктория публиковали фото и видео одного и того же кота. После этого сомнений у поклонников не осталось.

Напомним, что Жигунов бросил жену ради двойника Заворотнюк: фото молодой разлучницы.

Как сообщала Politeka, экс-мужья Лорак, Заворотнюк, Королевой и других звезд закрутили роман с двойниками своих бывших: фотодоказательства.

Также Politeka писала, что суд наказал "двойника" больной Заворотнюк и оставил без жилья: "Ушла к Жигунову и...".