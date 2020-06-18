Багатьом чоловікам подобається певний типаж жінок, тому їх кохані часто схожі один на одного

Але іноді буває так, що нові жінки в житті чоловіка є практично двійниками їх колишніх дружин і подруг. Як передає Politeka.net, часто таке буває серед зірок. Так як вони завжди на виду, цю подібність помічають одразу.

Так, нещодавно екс-чоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу показав світу свою нову кохану, візажиста Лілію. Нова пасія Мурата дуже сильно схожа на Лорак: у неї темне волосся і схожий типаж обличчя.

Десять років тому всі таблоїди гуділи про те, що Ігор Ніколаєв не зміг забути Наташу Корольову після розставання, і знайшов їй заміну у вигляді двійника Юлії Проскурякової. Незважаючи на злі язики, Ніколаєв і Проскурякова досі разом, вони виховують спільну доньку. Але той факт, що Юлія сильно схожа на Наташу приховати важко.

Російський актор Сергій Жигунов, у якого були відносини з Анастасією Заворотнюк, нещодавно почав зустрічатися з Вікторією Ворожбіт, яка справжня копія відомої актриси.

Голлівудський актор Брюс Вілліс після розлучення з Демі Мур знайшов собі її юну копію і одружився на ній. Емма Хемінг народила «міцному горішку» двох дітей. Цікаво, що жінки навіть одягаються в одному стилі.

Варто відзначити, що телеведучий Володимир Остапчук після гучного розлучення з дружиною теж знайшов собі нову дівчину. Нова кохана Остапчука, звичайно, не копія його колишньої дружини. Але типаж у дівчат один.

Нагадаємо, що сп'яніла Заворотнюк несподівано повідомила про залежність: "Чудово пристосувалася...".

Як повідомляла Politeka, Лорак і Мурат Налчаджиоглу розкрили таємниці особистого життя після розлучення: топ фото з новими коханими.

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