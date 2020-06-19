Багато артисток дуже люблять своїх батьків, тому із задоволенням діляться архівними кадрами з найближчими

У неділю, 21 червня, в Україні святкуватимуть День батька. В честь свята Politeka.net вирішила згадати, як виглядають папи найпопулярніших артисток.

Українська співачка Надя Дорофєєва виховувалася вітчимом, якого вважає своїм справжнім батьком. Спілкувалася артистка і з біологічним татом. У себе в Instagram одного разу дівчина розмістила зворушливий знімок з татом Вовою.

Настя Каменських обожнює свого тата. Заради нього вона навіть відмовилася від весілля за кордоном і провела свято в Україні. Батько Каменських у минулому році відсвяткував своє 80-річчя. Настя була для нього пізньою дитиною, тому була самою улюбленою донькою, яку ніколи не сварили, а тільки любили і хвалили.

Олена Кравець з «Квартал 95» росла в Кривому Розі. Її батько Юрій був металургом.

Батько Ксенії Собчак забезпечив їй якісну освіту, зв'язки і безбідне майбутнє. Як відомо, Анатолій Собчак був ученим-правознавцем і мером Санкт-Петербурга.

А ось у голлівудської актриси Анджеліни Джолі дуже складні стосунки з батьком. Після того, як він кинув її мати, дівчина ненавиділа його. Але пізніше саме він допоміг їй пробитися в кіно, адже Джон Войт сам є відомим актором. Зірки регулярно сваряться і миряться, їх відносини дуже непрості.

А батько Гайтани взагалі живе в Конго і бачиться з нею дуже рідко. У чоловіка інша сім'я.

Нагадаємо, що Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня.

Як повідомляла Politeka, струнка Каменських поділилася рецептом солодощів без шкоди для фігури: "Можна і треба!".

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