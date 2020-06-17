Відомій голлівудській зірці Анджеліні Джолі змінили стать, що нікого не залишило байдужим

Фанати акторки вирішили пофантазувати, як би виглядала відома красуня, якби була чоловіком, передає Politeka.net.

З допомогою одного з додатків, на фото Джолі наклали фільтри та поміняли красуні стать. В результаті на знімках перед шанувальниками постав справжній мачо з коротким волоссям, сірими очима, повними губами й щетиною.

Таким чином, Джолі, сама того не очікуючи, підтримала свою дочку в питанні зміни статі, перетворившись в чоловіка першою.

Ці кадри були оприлюднені в одній з фан-груп знаменитості.

"Як щодо цього хлопця? Анджеліна була б до біса гарним чоловіком. Деякі люди просто виграють генну лотерею, незважаючи ні на що...", - підписали фото автори посту.

Всього за півгодини пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів.

«Виглядає точно так само, як її брат», «Я так не думаю. Її брат не гарячий… а цей хлопець? Дійсно 🔥🔥🔥», «Можливо, я б придивилася прямо до цього хлопця..» , "Ідеальний💙💙💙", "Одружуйся на мені 😍🔥😂😂", "Нічого собі! Чудове обличчя", "Я віддаю перевагу їй, як жінці. Сила дівчини!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, давно зважилася на зміну статі. За чутками, дівчинка-підліток вже давно сидить на гормональних препаратах. Однак нещодавно з'явилася інформація, Нібито і друга дочка акторів хоче змінити стать.

У ЗМІ пишуть, що 11-річна Вів'єн Маршелін вирішила стати хлопчиком, а приводом для чуток послужило те, що дівчинка останнім часом все частіше стала виходити в світ у одязі унісекс.

Поки ця інформація не підтвердилася.

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