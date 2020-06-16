Надя Дорофєєва вразила формами в зухвалому рожевому купальнику

Популярна українська співачка поділилася новим знімком в соцмережах. Про це пише Politeka.net.

На фото Дорофєєва позує в яскраво-рожевому купальнику, що ідеально підкреслює її струнку фігуру. Зірка вирішила додати своєму образу «перчинки» і кокетливо розстебнула блискавку на своєму декольте.

Образ артистки доповнює недбало розпущене волосся і стильні червоні окуляри.

«Звільняйте баню. Бояриня прибула», - з гумором підписала фото співачка.

На знімок відреагував і продюсер групи «Время и Стекло», в якій до недавнього часу співала Дорофєєва, Потап.

«Лазниця», - написав він.

В коментарях шанувальники щосили обговорюють образ співачки.

«А що так гаряче?», «Ви така ж гарна як сервіз в моєму серванті», «Дуже красива», «Твій погляд вбиває мене наповал», «Фоточка, а на ній красоточка», «Надя я чогось не зрозумію. Ти чого з Вовою не поїхала?», «А де твій боярин?», «Від однієї тебе, Надя, стає жарко...а тут ще й обігрівач!», «Підкажіть будь ласка, де знайти таку фігуру?», «Хочу бути твоїм віником», - пишуть люди.

Раніше Надя розповіла про те, як змінювалася з часом.

Так, зірка поділилася думками про зміни у своєму житті. Наприклад, Надя зізналася, що колись була категорично проти тату, однак зараз у неї їх вже 14. Співачка також розповіла, що в минулому не любила приймати ванну, однак у цьому році їй несподівано сподобалося.

Нагадаємо, оголений Дантес з Дорофєєвою приголомшили знімком в компанії стрункої красуні: «Нарешті…».

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в зухвалому міні показала, чим підчепила зіркового чоловіка: «Мінімум три рази в тиждень».

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