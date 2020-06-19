Многие артистки очень любят своих родителей, поэтому с удовольствием делятся архивными кадрами с самыми близкими

В воскресенье, 21 июня, в Украине будут праздновать День отца. В честь праздника Politeka.net решила вспомнить, как выглядят папы самых популярных артисток.

Украинская певица Надя Дорофеева воспитывалась отчимом, которого считает своим настоящим отцом. Общалась артистка и с биологическим папой. У себя в Инстаграм девушка однажды разместила трогательный снимок с папой Вовой.

Настя Каменских обожает своего папу. Ради него она даже отказалась от свадьбы за границей и провела торжество в Украине. Отец Каменских в прошлом году отпраздновал свое 80-летие. Настя была для него поздним ребенком, поэтому была самой любимой дочкой, которую никогда не ругали, а только любили и хвалили.

Елена Кравец из «Квартал 95» росла в Кривом Рогу. Ее отец Юрий был металлургом.

Отец Ксении Собчак обеспечил ей качественное образование, связи и безбедное будущее. Как известно, Анатолий Собчак был ученым-правоведом и мэром Санкт-Петербурга.

А вот у голливудской актрисы Анджелины Джоли очень сложные отношения с отцом. После того, как он бросил ее мать, девушка ненавидела его. Но позже именно он помог ей пробиться в кино, ведь Джон Войт сам является известным актером. Звезды регулярно ссорятся и мирятся, их отношения очень непростые.

А отец Гайтаны вовсе живет в Конго и видится с ней очень редко. У мужчины другая семья.

Напомним, что Джоли решила поддержать дочь и первой сменила пол: как теперь выглядит красотка.

Как сообщала Politeka, стройная Каменских поделилась рецептом сладостей без вреда для фигуры: "Можно и нужно!".

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