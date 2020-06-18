Вже в цьому році в Україні можуть різко подорожчати смартфони, планшети, комп'ютери, ноутбуки, телевізори, аудіосистеми, жорсткі диски, принтери та офісний папір

Через суперечливі рішення Мінекономіки і після прийняття закону про управління майновими правами правовласників ціни можуть злетіти майже на 5% - почне працювати збір за приватне копіювання. Про це повідомляє ЕП.

Закон передбачає, що власники смартфонів, комп'ютерів і телевізорів завантажують і безкоштовно використовують музику, фільми, електронні книги, а автори контенту від цього страждають і втрачають гроші.

Кабмін планує запровадити таку схему: імпортери техніки включають у вартість товару збір за приватне копіювання, виплачують його організації колективного управління, а ОКУ вже передає винагороду авторам. Але спочатку треба погодити розміри збору для кожного виду техніки.

При цьому від Мінекономіки право стягувати збір отримали тільки дві організації: УМА (для смартфонів, комп'ютерів, телевізорів і т. д.) і ВААП (папір та копіювальні пристрої). УМА хоче збільшити розмір збору аж у три-чотири рази.

Представники Європейської бізнес-асоціації попереджають, що такий стрибок розміру збору викличе подорожчання техніки для споживача і збільшить нелегальний імпорт обладнання. Поки переговори про розмір тарифів призупинено до завершення карантину.

Раніше повідомлялося, що в Раду внесений законопроект, згідно з яким боржників не випускатимуть за кордон не тільки за рішенням суду, але і за вимогами банку або посадових осіб.

Подібні санкції застосовуватимуть щодо тих, хто заборгував за комунальні послуги, не виконав рішення суду про п'яне водіння, або заборгував за рішенням Феміди понад 94 тисячі гривень.

Нагадаємо, рахунки українців блокують по-новому, в Приватбанку попередили: чиї гроші під загрозою і як врятуватися від арешту".

Як повідомляла Politeka, українцям повернуть сотні гривень, Мінфін прийняв екстрене рішення.

Також Politeka писала, що в Мінфіні попередили українців про нові рекордні виплати, хто зможе отримати: "До 800 тисяч".