Рано чи пізно це повинно було статися

Українська актриса, зірка «Квартал 95» Олена Кравець вважає, що готова до власного проекту

Як передає Politeka.net, нещодавно актриса разом з іншими дівчатами з «Жіночого кварталу» взяла участь у шоу Анатолія Анатоліча "Зе Інтерв'юєр". Під час інтерв'ю Олена заговорила про свої амбіції за рамками популярного шоу.

За словами Кравець, вона дуже давно дивиться в бік власного проекту і розуміє, що їй цього дуже хотілося б. На думку актриси, їй не вистачає віри в себе – здається, що це страшенно складно, і що її запалу вистачить на 2-3 випуска. Кравець пояснює, що ніколи не працювала самостійно, завжди навколо була команда, тому вона відчуває великий страх перед сольною кар'єрою. Цей страх її зупиняє, але актриса впевнена, що сольному проекту все ж таки бути.

Зараз актриса думає над форматом свого проекту, спілкується з людьми з цього приводу.

«Мені хочеться якоїсь сольної програмки – може, моновистави, де я буду не Оленкою з "Кварталу", а Оленою Кравець», - пояснила зірка.

Крім цього Олена Кравець зізналася, що після того, як з «Квартал 95» пішов Володимир Зеленський всій команді довелося подорослішати. Всі артисти знаходилися в підвішеному стані і зуміли по-іншому подивитися на колектив і на роль кожного в ньому.

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