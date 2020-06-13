Артисти "Квартал 95" Євген Кошовий і Олена Кравець готуються розвеселити українців новими іскрометними жартами

Як передає Politeka.net, фото з Кошовим і Кравець поділилися в Instagram каналу "1+1".

В кадрі Євген та Олена сидять в кріслах і, судячи з виразу їхніх облич, йде напружена розмова. Артистка демонстративно відвернулася, а комік, трохи подавшись уперед, здається, щось їй доводить. Між ними, до речі, сидить ще один "кварталівець" Юрій Карпов.

Про що мініатюра, телеглядачі зможуть дізнатися вже ввечері 13 червня.

"Друзі, другий прем'єрний випуск «Вечірнього кварталу» вже сьогодні 💛
Вас чекають актуальні жарти, веселі мініатюри, яскравий номер від Катерини Кухар і дует Олени Кравець і Сергія Бабкіна. Зйомка концерту відбулася без глядачів. Реакції присутніх у залі людей - архівні", - йдеться в підписі до кадру.

Популярні новини зараз

Максим Галкін з дітьми від Пугачової змусив мережу кричати: "Макс, вибери мене!"

Кароль розбурхала видом в "траурному" платті: "Балан залишився в минулому"

Двометрові змії заполонили пляжі Одеси, страхітливі кадри

Українцям заборонять виходити на вулицю: що сталося, «залишатися вдома до тих пір, поки...»
Показати ще

Користувачі зраділи анонсу:

"Швидше б вже)) Цікаво ж))" - "вже дуже скоро 😊"

"Ура😍❤️"

"Вже чекаю😍😍😍"

Раніше ми повідомляли, артисти "Квартал 95" влаштували переполох у мережі своєю фінальною піснею у випуску від 6 червня.

Так, "кварталівці" Євген Кошовий, Олена Кравець, Степан Казанін та інші під акомпанемент оркестру душевно виконали пісню "Не політик, не злодій, не мажор". Артисти закликали українців не вішати ярлики на інших, не бути "диванними експертами", а діяти або не заважати діяти іншим.
 
"Немає слів, супер, до сліз"; "Ой, а як ви всіх попередніх брудом поливали нагадати ?!"; "Браво! Ти все сказав...Квартал!"; "наступили на душу..."; "Які ж ви молодці, хлопці!!! До сліз!!! Пісня сильна, до мурашок!!! І все правда..."; "Чогось на попередніх ліпили ярлики і гавкали з узбіччя, а тут прям все добре подвійні стандарти", - пісня розколола українців на два табори.