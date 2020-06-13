Артисти "Квартал 95" Євген Кошовий і Олена Кравець готуються розвеселити українців новими іскрометними жартами

Як передає Politeka.net, фото з Кошовим і Кравець поділилися в Instagram каналу "1+1".

В кадрі Євген та Олена сидять в кріслах і, судячи з виразу їхніх облич, йде напружена розмова. Артистка демонстративно відвернулася, а комік, трохи подавшись уперед, здається, щось їй доводить. Між ними, до речі, сидить ще один "кварталівець" Юрій Карпов.

Про що мініатюра, телеглядачі зможуть дізнатися вже ввечері 13 червня.

"Друзі, другий прем'єрний випуск «Вечірнього кварталу» вже сьогодні 💛

Вас чекають актуальні жарти, веселі мініатюри, яскравий номер від Катерини Кухар і дует Олени Кравець і Сергія Бабкіна. Зйомка концерту відбулася без глядачів. Реакції присутніх у залі людей - архівні", - йдеться в підписі до кадру.

Користувачі зраділи анонсу:

"Швидше б вже)) Цікаво ж))" - "вже дуже скоро 😊"

"Ура😍❤️"

"Вже чекаю😍😍😍"

Раніше ми повідомляли, артисти "Квартал 95" влаштували переполох у мережі своєю фінальною піснею у випуску від 6 червня.