Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець показала себе в стильному образі з нового концерту

Популярна українська гумористка опублікувала нові фотографії з концерту «Вечірнього кварталу» у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Кравець з'явилася на сцені в стильному білому костюмі. Піджак і штани артистки відрізняються своїм незвичайним кроєм, який робить образ артистки стильним, але при цьому дуже оригінальним. Судячи зі знімків, піджак Кравець одягла просто на голе тіло, адже під ним нічого не видно.

«Новий концерт, нові ми, новий костюм, нова пісня. Ви знаєте, яка...)», - підписала кадри артистка.

Її шанувальники тут же почали обговорювати фотографії.

«Красуня», «Оленка, дуже гарні образи. І ви природно теж!», «І Ви, і костюм просто шикарні», «Шикарний лук, Олена», «Яка красуня! Ви як Аліса Фрейндліх, така добра, цікава, красива, і я дуже б хотіла щоб ви складали вірші! Вам би дуже підходило читати свої вірші!», «Верх досконалості, грації та жіночності», «Шикарна жінка!», «Бездоганна краса!!!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що зірки "Жіночого Кварталу" зібралися разом після перерви. Про це повідомляється на офіційній сторінці актрис в Instagram.

На чорно-білих фото можна помітити таких полюбилися публіці красунь, як: Тетяну Песик, Олену Кравець, Віру Кекелию, Лєру Товтолєс, Еліну Мбані, Анастасію Оруджову та інших.

Серед красунь також можна помітити і Валерія Жидкова, який, ймовірно, обговорював з дівчатами проект.

Нагадаємо, Олена Кравець та інші зірки "Квартал 95" обпалили красою в повсякденному житті.

Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий і Кравець з "Квартал 95" присоромили українців, слова рвуть душу.

Також Politeka писала, що Кравець з «Квартал 95» похизувалася стрункими ніжками перед Кошовим.