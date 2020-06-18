Рано или поздно это должно было случиться

Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец считает, что готова к собственному проекту

Как передает Politeka.net, недавно актриса вместе с другими девушками из «Женского квартала» приняла участие в шоу Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер". Во время интервью Елена заговорила о своих амбициях за рамками популярного шоу.

По словам Кравец, она очень давно смотрит в сторону собственного проекта и понимает, что ей этого очень хотелось бы. По мнению актрисы, ей не хватает веры в себя – кажется, что это ужасно сложно, и что ее запала хватит на 2-3 выпуска. Кравец объясняет, что никогда не работала в одиночку, всегда вокруг была команда, поэтому она испытывает большой страх перед сольной карьерой. Этот страх ее стопорит, но актриса уверена, что сольному проекту все же быть.

Сейчас актриса думает над форматом своего проекта, общается с людьми по этому поводу.

«Мне хочется какой-то сольной программки – может, моноспектакля, где я буду не Леночкой из "Квартала", а Леной Кравец», - объяснила звезда.

Кроме этого Елена Кравец призналась, что после ухода из «Квартал 95» Владимира Зеленского всей команде пришлось повзрослеть. Все артисты находились в подвешенном состоянии и сумели по-другому посмотреть на коллектив и на роль каждого в нем.

Ранее мы писали, что Елена Кравец обескуражила яркими образами. Красотка прекрасно смотрится как в платьях, так и в брючных костюмах.

Напомним, что улыбчивая Кравец покорила образом в пиджаке на голое тело: "Верх совершенства".

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