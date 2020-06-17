19-летняя французская модель Тилан Блондо покорила милой фотографией с плюшевым котиком

Известная француженка, которая еще в раннем детстве прославилась за пределами своей страны как «самая красивая девочка в мире», поделилась новым трогательным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Тилан опубликовала простое домашнее фото, а не очередной кадр с гламурной фотосессии. На нем модель позирует в простой белой футболке, сидя на диване. Красотка держит в руках милую мягкую игрушку в виде котика и трогательно прижимает ее к себе.

Образ Тилан дополняют золотые серьги и браслет, а также макияж с акцентом на глаза.

Поклонники модели в комментариях к фото не перестают восхищаться ее красотой.

До этого мы писали, что Блондо опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых максимально приблизилась к камере, покрутившись в маечке. Заметно, что на девушке нет нижнего белья, силует ее "вишенок" будоражит фантазию.

Тилан поиграла с волосами, а также ослепила обезоруживающей улыбкой. Стоит отметить, сразу понятно, за что девушку еще в детстве наградили титулом "самой красивой девочки в мире" - ее кукольная внешность с годами расцветает все больше. К слову, за жизнью модели в Инстаграм уже следят более 3,6 миллионов человек.

Напомним, самая красивая девочка в мире ослепила улыбкой, повертевшись без лифчика перед камерой.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи.