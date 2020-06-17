Надто коротко навіть для неї

Знаменита красуня Кайлі Дженнер вразила сміливим образом в занадто короткій сукні

Відома американська модель, бізнесвумен і одна з представниць зоряного сімейства Кардашьян опублікувала у своєму Instagram нове фото. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кайлі схожа на справжню супергероїню: модель позує, гордо підперши боки руками, а за її спиною спадає важкий синій «плащ». При цьому Дженнер вибрала для фотосесії досить сміливий наряд: її блакитне плаття настільки коротке, що ледве прикриває стегна, тим самим оголюючи стрункі ніжки красуні.

Розпущене волосся моделі красиво майорить на вітрі, а її образ вдало доповнює макіяж в спокійних тонах. Дженнер зізналася, що цей кадр був зроблений на її телефон у неї ж у дворі.

Шанувальники красуні не могли пройти повз такого знімка і буквально засипали її компліментами. Всього за годину фото зібрав більше двох мільйонів лайків.

Раніше ми писали, що Кайлі вразила зухвалим фото з удавом. Фанати знаменитості завели окремий Instagram-аккаунт, в якому діляться різними знімками кумира.

Так, користувачі мережі опублікували архівне фото Кайлі, на якому вона позує з удавом.

Зірка натягнула на тіло чорні топ і труси. Наряд обтягнув шикарні форми: пишну грудей і оголив красиві стегна.

Красуня лежала на підлозі, спершись про руки. Дженнер доторкнулась рукою до волосся, трохи потривоживши зачіску. Варто відзначити, що модель була з рожевим кольором волосся.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер разом з фігуристою подружкою влаштували безсоромні танці в бікіні.

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