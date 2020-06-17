Слишком коротко даже для нее

Знаменитая красотка Кайли Дженнер впечатлила смелым образом в чересчур коротком платье

Известная американская модель, бизнесвумен и одна из представительниц звездного семейства Кардашьян опубликовала в своем Инстаграм новое фото. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кайли похожа на настоящую супергероиню: модель позирует, гордо подперев бока руками, а за ее спиной спадает тяжелый синий «плащ». При этом Дженнер выбрала для фотосессии весьма смелый наряд: ее голубое платье настолько короткое, что едва прикрывает бедра, тем самым обнажая стройные ножки красотки.

Распущенные волосы модели красиво развеваются на ветру, а ее образ удачно дополняет макияж в спокойных тонах. Дженнер призналась, что этот кадр был сделан на ее телефон у нее же во дворе.

Поклонники красотки не могли пройти мимо такого снимка и буквально засыпали ее комплиментами. Всего за час фото собрало более двух миллионов лайков.

Ранее мы писали, что Кайли поразила дерзким фото с удавом. Фанаты знаменитости завели отдельный Инстаграм-аккаунт, в котором делятся различными снимками кумира.

Так, пользователи сети опубликовали архивное фото Кайли, на котором она позирует с удавом.

Звезда натянула на тело черные топ и трусы. Наряд обтянул шикарные формы: пышную груди и оголил красивые бедра.

Красотка лежала на полу, облокотившись об руки. Дженнер прикоснулась рукой к волосам, немного взъерошив прическу. Стоит отметить, что модель была с розовым цветом волос.

Напомним, Кайли Дженнер вместе с фигуристой подружкой устроили бесстыжие танцы в бикини.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Кайли Дженнер в образе Барби сверкнула телом в одной сеточке: "Неоновый демон".

Также Politeka писала, что горячая Кайли Дженнер в одном белье устроила опасную фотосессию с удавом: "Дерзкая крошка".