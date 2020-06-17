Відома українська співачка Соня Кей, племінниця знаменитої Софії Ротару, показала, як розважається у свій медовий місяць

Не так давно молода красуня зіграла весілля з Олегом Петровим, і зараз закохані насолоджуються своїм медовим місяцем. Соня поділилася кадрами свого відпочинку в Instagram, пише Politeka.net.

На короткому відео можна побачити, як артистка плаває в басейні на надувному плоту у вигляді рожевого фламінго. Співачка одягнена в чорний купальник, який дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру. Волосся Соня вирішила підняти вгору, щоб воно не заважало їй відпочивати.

«Медовий місяць», - коротко підписала кадри зірка.

Її шанувальники тут же взялися коментувати відео.

«Фламінго теж стрункі!», «Згадалася пісня рожевий фламінго)», «Солодкого Вам медового місяця», «У медовий місяць молодим бажаю провести час з користю, задоволенням і веселим настроєм. Нехай ваш медовий місяць надихне і наповнить вас новими силами, бадьорістю, енергією, міцним здоров'ям, яскравими враженнями та позитивними емоціями», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Соня опублікувала фото, на якому показала себе у чорному купальнику, а зібрала волосся в хвіст. Поруч можна побачити Олега Петрова, чоловіка красуні, яка не так давно зіграла весілля. На ньому одягу не було видно зовсім.

"Душі не старіють. Вони або народжуються старими, або залишаються юними завжди", - написала Соня.

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