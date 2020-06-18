Більшість зірок приховують свою вагітність до тих пір, поки живіт вже важко приховувати

Деякі зірки всю вагітність намагаються ховатися від публіки. Інші ж навпаки виставляють напоказ своє щастя. Politeka.net згадувала, як виглядали відомі зірки під час своєї вагітності.

Українська співачка Тіна Кароль під час вагітності була дуже гарненькою. Артистка продовжувала виступати на сцені, незважаючи на цікаве положення.

Дружина Артура Пирожкова Анжеліка Ревва за час першої вагітності набрала вагу. Після цього жінка взяла себе в руки, і другу вагітність пережила з меншими втратами. Зараз вона виглядає чудово.

Співачка Світлана Лобода під час вагітності вибирала дуже красиві наряди, які підкреслювали її животик. Красуня навіть знялася в кліпі на одному з останніх місяців вагітності.

Анастасія Заворотнюк теж відвідувала публічні заходи під час вагітності. Актриса вибирала вбрання, які приховували її животик.

Христина Асмус, як відомо, завагітніла від коміка Гаріка Харламова, коли він ще не встиг розлучитися зі своєю першою дружиною. На той момент він якраз перебував у шлюборозлучному процесі.

А ось співачка Джамала свою вагітність переживає із задоволенням. Вона ділиться яскравими фото з шанувальниками регулярно.

Нагадаємо, що безсоромна Асмус притиснулася до бородатого незнайомця, це потрапило на камеру: «Хочу…».

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Артура Пирожкова задерла сукню, засвітивши молоде тіло: «Чоловік повинен пишатися».

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