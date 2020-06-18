Большинство звезд скрывают свою беременность до тех пор, пока живот уже трудно скрывать

Некоторые звезды всю беременность стараются прятаться от публики. Другие же наоборот выставляют свое счастье напоказ. Politeka.net вспоминала, как выглядели известные звезды во время своей беременности.

Украинская певица Тина Кароль во время беременности была очень хорошенькой. Артистка продолжала выступать на сцене, несмотря на интересное положение.

Жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва за время первой беременности очень поправилась. После этого женщина взяла себя в руки, и вторую беременность пережила с меньшими потерями. Сейчас она выглядит превосходно.

Певица Светлана Лобода во время беременности выбирала очень красивые наряды, которые подчеркивали ее животик. Красотка даже снялась в клипе на одном из последних месяцев беременности.

Анастасия Заворотнюк тоже посещала публичные мероприятия во время беременности. Актриса выбирала наряды, которые скрывали ее животик.

Кристина Асмус, как известно, забеременела от комика Гарика Харламова, когда он еще не успел развестись со своей первой женой. На тот момент он как раз находился в бракоразводном процессе.

А вот певица Джамала свою беременность переживает с удовольствием. Она делится яркими фото с поклонниками регулярно.

Напомним, что бесстыжая Асмус прижалась к бородатому незнакомцу, это попало на камеру: «Хочу…».

Как сообщала Politeka, роскошная жена Артура Пирожкова задрала платьице, засветив молодое тело: «Муж должен гордиться».

Также Politeka писала, что новая драма в семье Заворотнюк, дочь актрисы осталась без богатого жениха: последние фото пары.